Bugünkü APRO Fiyatı

Bugünkü APRO (AT) fiyatı $ 0,1678 olup, son 24 saatte % 8,23 değişim gösterdi. Mevcut AT / USD dönüşüm oranı AT başına $ 0,1678 şeklindedir.

APRO, şu anda piyasa değeri açısından $ 41,95M ile 456. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 250,00M AT şeklindedir. Son 24 saat içinde AT, $ 0,16341 (en düşük) ile $ 0,19275 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,88010688164916 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,07917937860759514 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AT, son bir saatte +%1,14 ve son 7 günde +%65,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 991,08K seviyesine ulaştı.

APRO (AT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.456 Piyasa Değeri $ 41,95M$ 41,95M $ 41,95M Hacim (24 Sa) $ 991,08K$ 991,08K $ 991,08K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 167,80M$ 167,80M $ 167,80M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %25,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki APRO piyasa değeri $ 41,95M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 991,08K. Dolaşımdaki AT arzı 250,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 167,80M.