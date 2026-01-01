Bugünkü ATLA Fiyatı

Bugünkü ATLA (ATLA) fiyatı $ 23,9668 olup, son 24 saatte % 0,72 değişim gösterdi. Mevcut ATLA / USD dönüşüm oranı ATLA başına $ 23,9668 şeklindedir.

ATLA, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ATLA şeklindedir. Son 24 saat içinde ATLA, $ 23,7522 (en düşük) ile $ 24,3568 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ATLA, son bir saatte +%0,24 ve son 7 günde +%0,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,34M seviyesine ulaştı.

ATLA (ATLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 2,34M$ 2,34M $ 2,34M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71,90B$ 71,90B $ 71,90B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ATLETA

Şu anki ATLA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,34M. Dolaşımdaki ATLA arzı -- olup, toplam arzı 3000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 71,90B.