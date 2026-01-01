Bugünkü Broadcom Fiyatı

Bugünkü Broadcom (AVGOON) fiyatı $ 346,72 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut AVGOON / USD dönüşüm oranı AVGOON başına $ 346,72 şeklindedir.

Broadcom, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,65M ile 1794. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,75K AVGOON şeklindedir. Son 24 saat içinde AVGOON, $ 345,26 (en düşük) ile $ 352,05 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 421,9407700315914 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 297,29808264469034 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AVGOON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%1,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 79,96K seviyesine ulaştı.

Broadcom (AVGOON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1794 Piyasa Değeri $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Hacim (24 Sa) $ 79,96K$ 79,96K $ 79,96K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Dolaşım Arzı 4,75K 4,75K 4,75K Toplam Arz 4.745,18860529 4.745,18860529 4.745,18860529 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

