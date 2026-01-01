Bugünkü Avantis Fiyatı

Bugünkü Avantis (AVNT) fiyatı $ 0,3545 olup, son 24 saatte % 2,24 değişim gösterdi. Mevcut AVNT / USD dönüşüm oranı AVNT başına $ 0,3545 şeklindedir.

Avantis, şu anda piyasa değeri açısından $ 91,53M ile 280. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 258,21M AVNT şeklindedir. Son 24 saat içinde AVNT, $ 0,3323 (en düşük) ile $ 0,3672 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,662191408541985 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,17956381875221758 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AVNT, son bir saatte +%2,19 ve son 7 günde -%0,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 307,53K seviyesine ulaştı.

Avantis (AVNT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.280 Piyasa Değeri $ 91,53M$ 91,53M $ 91,53M Hacim (24 Sa) $ 307,53K$ 307,53K $ 307,53K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 354,50M$ 354,50M $ 354,50M Dolaşım Arzı 258,21M 258,21M 258,21M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %25,82 Pazar Payı %0,01 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Avantis piyasa değeri $ 91,53M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 307,53K. Dolaşımdaki AVNT arzı 258,21M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 354,50M.