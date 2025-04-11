Axie Infinity Logosu

Axie Infinity Fiyatı(AXS)

USD

Axie Infinity (AXS) Canlı Fiyat Grafiği

$2.393
$2.393$2.393
-0.33%(1D)

AXS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Axie Infinity (AXS) mevcut fiyatı 2.393 USD ve mevcut piyasa değeri $ 383.73M USD. AXS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Axie Infinity Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.87M USD
- Gün içindeki Axie Infinity fiyat değişimi -0.33%
- Dolaşımdaki arz: 160.36M USD.

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AXS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Axie Infinity fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00792-0.33%
30 Gün$ -0.748-23.82%
60 Gün$ -1.928-44.62%
90 Gün$ -3.821-61.50%
Bugünkü Axie Infinity Fiyatı Değişimi

Bugün, AXS, $ -0.00792 (-0.33%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Axie Infinity 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.748 (-23.82%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Axie Infinity 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AXS değişimi $ -1.928 (-44.62%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Axie Infinity 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -3.821 (-61.50%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AXS Fiyat Bilgisi

En güncel Axie Infinity fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2.275
$ 2.275$ 2.275

$ 2.453
$ 2.453$ 2.453

$ 165.523
$ 165.523$ 165.523

-0.34%

-0.33%

-11.31%

AXS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 383.73M
$ 383.73M$ 383.73M

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

160.36M
160.36M 160.36M

Axie Infinity (AXS) Nedir?

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Axie Infinity yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Axie Infinity Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Axie Infinity, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AXS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Axie Infinity fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Axie Infinity Fiyat Geçmişi

AXS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AXS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Axie Infinity fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Axie Infinity (AXS) Satın Alma

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AXS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXS / VND
61,358.913
1 AXS / AUD
A$3.80487
1 AXS / GBP
1.81868
1 AXS / EUR
2.10584
1 AXS / USD
$2.393
1 AXS / MYR
RM10.57706
1 AXS / TRY
91.02972
1 AXS / JPY
¥344.16126
1 AXS / RUB
199.21725
1 AXS / INR
206.0373
1 AXS / IDR
Rp40,559.31595
1 AXS / KRW
3,399.13685
1 AXS / PHP
136.37707
1 AXS / EGP
￡E.122.83269
1 AXS / BRL
R$14.07084
1 AXS / CAD
C$3.32627
1 AXS / BDT
290.82129
1 AXS / NGN
3,822.67392
1 AXS / UAH
99.0702
1 AXS / VES
Bs169.903
1 AXS / PKR
Rs671.04506
1 AXS / KZT
1,236.67847
1 AXS / THB
฿80.11764
1 AXS / TWD
NT$77.41355
1 AXS / AED
د.إ8.78231
1 AXS / CHF
Fr1.93833
1 AXS / HKD
HK$18.54575
1 AXS / MAD
.د.م22.2549
1 AXS / MXN
$48.69755

Axie Infinity Kaynağı

Axie Infinity hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Axie Infinity Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

AXS
USD

1 AXS = 2.393 USD

Al-Sat

AXSUSDT
$2.393
$2.393$2.393
+4.49%

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