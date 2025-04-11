Aleph Zero Logosu

Aleph Zero Fiyatı(AZERO)

USD

Aleph Zero (AZERO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.09196
$0.09196$0.09196
-0.24%(1D)

AZERO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Aleph Zero (AZERO) mevcut fiyatı 0.09198 USD ve mevcut piyasa değeri $ 24.54M USD. AZERO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Aleph Zero Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 132.55K USD
- Gün içindeki Aleph Zero fiyat değişimi -0.24%
- Dolaşımdaki arz: 266.78M USD.

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AZERO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Aleph Zero fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0002212-0.24%
30 Gün$ -0.04102-30.85%
60 Gün$ -0.08272-47.35%
90 Gün$ -0.20562-69.10%
Bugünkü Aleph Zero Fiyatı Değişimi

Bugün, AZERO, $ -0.0002212 (-0.24%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Aleph Zero 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.04102 (-30.85%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Aleph Zero 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AZERO değişimi $ -0.08272 (-47.35%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Aleph Zero 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.20562 (-69.10%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AZERO Fiyat Bilgisi

En güncel Aleph Zero fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.09044
$ 0.09044$ 0.09044

$ 0.09551
$ 0.09551$ 0.09551

$ 3.0991
$ 3.0991$ 3.0991

-0.23%

-0.24%

+14.23%

AZERO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 24.54M
$ 24.54M$ 24.54M

$ 132.55K
$ 132.55K$ 132.55K

266.78M
266.78M 266.78M

Aleph Zero (AZERO) Nedir?

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Aleph Zero yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Aleph Zero Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Aleph Zero, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AZERO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Aleph Zero fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Aleph Zero Fiyat Geçmişi

AZERO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AZERO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Aleph Zero fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Aleph Zero (AZERO) Satın Alma

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AZERO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AZERO / VND
2,358.45918
1 AZERO / AUD
A$0.1462482
1 AZERO / GBP
0.0699048
1 AZERO / EUR
0.0809424
1 AZERO / USD
$0.09198
1 AZERO / MYR
RM0.4065516
1 AZERO / TRY
3.4989192
1 AZERO / JPY
¥13.2285636
1 AZERO / RUB
7.657335
1 AZERO / INR
7.919478
1 AZERO / IDR
Rp1,558.982817
1 AZERO / KRW
130.652991
1 AZERO / PHP
5.2419402
1 AZERO / EGP
￡E.4.7213334
1 AZERO / BRL
R$0.5408424
1 AZERO / CAD
C$0.1278522
1 AZERO / BDT
11.1783294
1 AZERO / NGN
146.9325312
1 AZERO / UAH
3.807972
1 AZERO / VES
Bs6.53058
1 AZERO / PKR
Rs25.7930316
1 AZERO / KZT
47.5343442
1 AZERO / THB
฿3.0794904
1 AZERO / TWD
NT$2.975553
1 AZERO / AED
د.إ0.3375666
1 AZERO / CHF
Fr0.0745038
1 AZERO / HKD
HK$0.712845
1 AZERO / MAD
.د.م0.855414
1 AZERO / MXN
$1.871793

Aleph Zero Kaynağı

Aleph Zero hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Aleph Zero Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

AZERO
USD

1 AZERO = 0.09198 USD

Al-Sat

AZEROUSDT
$0.09198
$0.09198$0.09198
+1.36%

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