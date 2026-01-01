Bugünkü Alibaba Fiyatı

Bugünkü Alibaba (BABAON) fiyatı $ 146,28 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut BABAON / USD dönüşüm oranı BABAON başına $ 146,28 şeklindedir.

Alibaba, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,80M ile 1744. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,34K BABAON şeklindedir. Son 24 saat içinde BABAON, $ 145,64 (en düşük) ile $ 147,26 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 192,1874154822472 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 130,22737422531634 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABAON, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%2,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 70,16K seviyesine ulaştı.

Alibaba (BABAON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1744 Piyasa Değeri $ 1,80M$ 1,80M $ 1,80M Hacim (24 Sa) $ 70,16K$ 70,16K $ 70,16K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,80M$ 1,80M $ 1,80M Dolaşım Arzı 12,34K 12,34K 12,34K Toplam Arz 12.336,34592256 12.336,34592256 12.336,34592256 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Alibaba piyasa değeri $ 1,80M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 70,16K. Dolaşımdaki BABAON arzı 12,34K olup, toplam arzı 12336.34592256. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,80M.