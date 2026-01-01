Bugünkü Lombard Fiyatı

Bugünkü Lombard (BARD) fiyatı $ 0,7927 olup, son 24 saatte % 1,03 değişim gösterdi. Mevcut BARD / USD dönüşüm oranı BARD başına $ 0,7927 şeklindedir.

Lombard, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BARD şeklindedir. Son 24 saat içinde BARD, $ 0,7823 (en düşük) ile $ 0,8089 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BARD, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde +%0,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 91,52K seviyesine ulaştı.

Lombard (BARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 91,52K$ 91,52K $ 91,52K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 792,70M$ 792,70M $ 792,70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Lombard piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 91,52K. Dolaşımdaki BARD arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 792,70M.