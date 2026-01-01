Bugünkü BAS Fiyatı

Bugünkü BAS (BAS) fiyatı $ 0,005983 olup, son 24 saatte % 14,05 değişim gösterdi. Mevcut BAS / USD dönüşüm oranı BAS başına $ 0,005983 şeklindedir.

BAS, şu anda piyasa değeri açısından $ 14,96M ile 665. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,50B BAS şeklindedir. Son 24 saat içinde BAS, $ 0,005156 (en düşük) ile $ 0,006817 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,16763449915565898 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,004194192410779678 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAS, son bir saatte +%2,16 ve son 7 günde +%5,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 164,29K seviyesine ulaştı.

BAS (BAS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.665 Piyasa Değeri $ 14,96M Hacim (24 Sa) $ 164,29K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59,83M Dolaşım Arzı 2,50B Maksimum Arz 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %25,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

