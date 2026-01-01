Bugünkü Marina Protocol Fiyatı

Bugünkü Marina Protocol (BAY) fiyatı $ 0,01892 olup, son 24 saatte % 3,16 değişim gösterdi. Mevcut BAY / USD dönüşüm oranı BAY başına $ 0,01892 şeklindedir.

Marina Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,78M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 200,00M BAY şeklindedir. Son 24 saat içinde BAY, $ 0,01806 (en düşük) ile $ 0,0191 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAY, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%7,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,66K seviyesine ulaştı.

Marina Protocol (BAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,78M$ 3,78M $ 3,78M Hacim (24 Sa) $ 57,66K$ 57,66K $ 57,66K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,92M$ 18,92M $ 18,92M Dolaşım Arzı 200,00M 200,00M 200,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %20,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Marina Protocol piyasa değeri $ 3,78M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,66K. Dolaşımdaki BAY arzı 200,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,92M.