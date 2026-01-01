Bugünkü Bless Fiyatı

Bugünkü Bless (BLESS) fiyatı $ 0,01256 olup, son 24 saatte % 0,88 değişim gösterdi. Mevcut BLESS / USD dönüşüm oranı BLESS başına $ 0,01256 şeklindedir.

Bless, şu anda piyasa değeri açısından $ 23,13M ile 681. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,84B BLESS şeklindedir. Son 24 saat içinde BLESS, $ 0,01173 (en düşük) ile $ 0,01271 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,22206858847407998 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00992691230168597 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLESS, son bir saatte +%1,53 ve son 7 günde +%14,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 148,79K seviyesine ulaştı.

Bless (BLESS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.681 Piyasa Değeri $ 23,13M$ 23,13M $ 23,13M Hacim (24 Sa) $ 148,79K$ 148,79K $ 148,79K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 125,60M$ 125,60M $ 125,60M Dolaşım Arzı 1,84B 1,84B 1,84B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 9.999.997.107,759586 9.999.997.107,759586 9.999.997.107,759586 Dolaşım Oranı %18,41 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Bless piyasa değeri $ 23,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 148,79K. Dolaşımdaki BLESS arzı 1,84B olup, toplam arzı 9999997107.759586. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 125,60M.