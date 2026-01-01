Bugünkü BNBHOLDER Fiyatı

Bugünkü BNBHOLDER (BNBHOLDER) fiyatı $ 0.002199 olup, son 24 saatte % 1.80 değişim gösterdi. Mevcut BNBHOLDER / USD dönüşüm oranı BNBHOLDER başına $ 0.002199 şeklindedir.

BNBHOLDER, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BNBHOLDER şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBHOLDER, $ 0.002055 (en düşük) ile $ 0.00232 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBHOLDER, son bir saatte +3.19% ve son 7 günde +14.71% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57.09K seviyesine ulaştı.

BNBHOLDER (BNBHOLDER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki BNBHOLDER piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57.09K. Dolaşımdaki BNBHOLDER arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.20M.