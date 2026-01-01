Bugünkü Bnb Tiger Inu Fiyatı

Bugünkü Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) fiyatı $ 0,000000000002369 olup, son 24 saatte % 1,70 değişim gösterdi. Mevcut BNBTIGER / USD dönüşüm oranı BNBTIGER başına $ 0,000000000002369 şeklindedir.

Bnb Tiger Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,39M ile 3870. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 588.659,61T BNBTIGER şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBTIGER, $ 0,000000000002279 (en düşük) ile $ 0,00000000000241 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000000011449246 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000000001738887 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBTIGER, son bir saatte +%3,94 ve son 7 günde -%0,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,74K seviyesine ulaştı.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3870 Piyasa Değeri $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Hacim (24 Sa) $ 5,74K$ 5,74K $ 5,74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,37M$ 2,37M $ 2,37M Dolaşım Arzı 588.659,61T 588.659,61T 588.659,61T Maksimum Arz 1.000.000.000.000.000.000 1.000.000.000.000.000.000 1.000.000.000.000.000.000 Toplam Arz 588.659.610.002.000.000 588.659.610.002.000.000 588.659.610.002.000.000 Dolaşım Oranı %58,86 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Bnb Tiger Inu piyasa değeri $ 1,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,74K. Dolaşımdaki BNBTIGER arzı 588.659,61T olup, toplam arzı 588659610002000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,37M.