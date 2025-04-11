Bifrost (BNC) Nedir?

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bifrost yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Bifrost Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bifrost, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BNC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bifrost fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bifrost Fiyat Geçmişi

BNC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BNC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bifrost fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bifrost (BNC) Satın Alma

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BNC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BNC / VND ₫ 3,185.38143 1 BNC / AUD A$ 0.198768 1 BNC / GBP ￡ 0.0944148 1 BNC / EUR € 0.1093224 1 BNC / USD $ 0.12423 1 BNC / MYR RM 0.5490966 1 BNC / TRY ₺ 4.7281938 1 BNC / JPY ¥ 17.8481241 1 BNC / RUB ₽ 10.4042625 1 BNC / INR ₹ 10.7098683 1 BNC / IDR Rp 2,105.5929045 1 BNC / KRW ₩ 177.2178219 1 BNC / PHP ₱ 7.0748985 1 BNC / EGP ￡E. 6.3754836 1 BNC / BRL R$ 0.7304724 1 BNC / CAD C$ 0.1726797 1 BNC / BDT ৳ 15.0976719 1 BNC / NGN ₦ 198.4499712 1 BNC / UAH ₴ 5.143122 1 BNC / VES Bs 8.82033 1 BNC / PKR Rs 34.8365766 1 BNC / KZT ₸ 64.2008217 1 BNC / THB ฿ 4.1592204 1 BNC / TWD NT$ 4.0188405 1 BNC / AED د.إ 0.4559241 1 BNC / CHF Fr 0.1006263 1 BNC / HKD HK$ 0.9627825 1 BNC / MAD .د.م 1.155339 1 BNC / MXN $ 2.534292

Bifrost Kaynağı

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