Bugünkü Boba Cat Fiyatı

Bugünkü Boba Cat (BOBACAT) fiyatı $ 0,001691 olup, son 24 saatte % 2,14 değişim gösterdi. Mevcut BOBACAT / USD dönüşüm oranı BOBACAT başına $ 0,001691 şeklindedir.

Boba Cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,04M ile 2028. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 612,88M BOBACAT şeklindedir. Son 24 saat içinde BOBACAT, $ 0,001633 (en düşük) ile $ 0,001749 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,09484798014935664 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017406913220778 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOBACAT, son bir saatte -%0,53 ve son 7 günde -%0,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,51K seviyesine ulaştı.

Boba Cat (BOBACAT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2028 Piyasa Değeri $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Hacim (24 Sa) $ 4,51K$ 4,51K $ 4,51K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,69M$ 1,69M $ 1,69M Dolaşım Arzı 612,88M 612,88M 612,88M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %61,28 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Boba Cat piyasa değeri $ 1,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,51K. Dolaşımdaki BOBACAT arzı 612,88M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,69M.