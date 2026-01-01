BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Boost fiyatı 0,001911 USD. BOOST piyasa değeri ise 311.221,81212586156056 USD. BOOST / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Boost fiyatı 0,001911 USD. BOOST piyasa değeri ise 311.221,81212586156056 USD. BOOST / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

BOOST Hakkında Daha Fazla Bilgi

BOOST Fiyat Bilgileri

BOOST Nedir

BOOST Resmi Websitesi

BOOST Token Ekonomisi

BOOST Fiyat Tahmini

BOOST Fiyat Geçmişi

BOOST Satın Alma Kılavuzu

BOOST / İtibari Para Dönüştürücüsü

BOOST Spot

BOOST USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Boost Logosu

Boost Fiyatı(BOOST)

1 BOOST / USD Canlı Fiyatı:

$0,001911
$0,001911$0,001911
-%7,181D
USD
Boost (BOOST) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:05:25 (UTC+8)

Bugünkü Boost Fiyatı

Bugünkü Boost (BOOST) fiyatı $ 0,001911 olup, son 24 saatte % 7,18 değişim gösterdi. Mevcut BOOST / USD dönüşüm oranı BOOST başına $ 0,001911 şeklindedir.

Boost, şu anda piyasa değeri açısından $ 311,22K ile 2589. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 162,86M BOOST şeklindedir. Son 24 saat içinde BOOST, $ 0,00188 (en düşük) ile $ 0,002112 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,19261759528476227 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,001118856612149633 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOOST, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%21,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,24K seviyesine ulaştı.

Boost (BOOST) Piyasa Bilgileri

No.2589

$ 311,22K
$ 311,22K$ 311,22K

$ 59,24K
$ 59,24K$ 59,24K

$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M

162,86M
162,86M 162,86M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%16,28

BSC

Şu anki Boost piyasa değeri $ 311,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 59,24K. Dolaşımdaki BOOST arzı 162,86M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,91M.

Boost Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00188
$ 0,00188$ 0,00188
24 sa Düşük
$ 0,002112
$ 0,002112$ 0,002112
24 sa Yüksek

$ 0,00188
$ 0,00188$ 0,00188

$ 0,002112
$ 0,002112$ 0,002112

$ 0,19261759528476227
$ 0,19261759528476227$ 0,19261759528476227

$ 0,001118856612149633
$ 0,001118856612149633$ 0,001118856612149633

%0,00

-%7,18

-%21,94

-%21,94

Boost (BOOST) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Boost fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00014782-%7,18
30 Gün$ -0,002379-%55,46
60 Gün$ -0,149019-%98,74
90 Gün$ -0,097039-%98,07
Bugünkü Boost Fiyatı Değişimi

Bugün, BOOST, $ -0,00014782 (-%7,18) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Boost 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,002379 (-%55,46) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Boost 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BOOST değişimi $ -0,149019 (-%98,74) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Boost 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,097039 (-%98,07) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Boost (BOOST) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Boost Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Boost için Fiyat Tahmini

2030 için Boost (BOOST) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BOOST için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Boost (BOOST) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Boost fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Boost varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Boost Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BOOST varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Boost Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Boost ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de BOOST satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Boost satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Boost (BOOST) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Boost anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Boost (BOOST) Satın Alma Kılavuzu

Boost ile Neler Yapabilirsiniz

Boost sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Boost (BOOST) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Boost (BOOST) Nedir?

BOOST, marka ve içerik üreticileriyle etkileşimin geleceği, Alphabot tarafından atılan temeller üzerine kurulmuş ve şimdi küresel olarak genişlemektedir. Dikkatleri gerçek kullanıcı artışına dönüştüren InfoFi + Action Layer platformumuz Pulse'un piyasaya sürülmesiyle, gerçek etkileşimi ölçülebilir benimsenmeyle birleştirmekteyiz. Boost, dünyanın en büyük markalarını, viral içerik üreticilerini ve onların topluluklarını dönüştürücü yollarla bir araya getirmektedir. Alphabot, 7 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı ve dağıtılan 1,56 milyar dolarlık ödülle Web3'te ölçeğini kanıtlamıştır. Şimdi, BOOST tarafından desteklenen Boost ekosistemi, milyarlarca kullanıcı, marka ve yaratıcıya güç vererek ve sosyal ve zincir üzerinde etkileşim için yeni bir standart belirleyerek bunu daha da ileriye götürmektedir.

Boost Kaynağı

Boost hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Boost Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Boost Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Boost ne kadar olacak?
Boost yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Boost fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:05:25 (UTC+8)

Boost (BOOST) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

Boost Öne Çıkan Haberler

CZ's dog meme BROCCOLI sees boost from obscure activities on Binance

CZ's dog meme BROCCOLI sees boost from obscure activities on Binance

January 1, 2026
How LinkedIn Scraping Can Boost Your Sales: A Comprehensive Guide (SEO & Marketing-Focused)

How LinkedIn Scraping Can Boost Your Sales: A Comprehensive Guide (SEO & Marketing-Focused)

January 1, 2026
Ethereum’s Dynamic Advance: Unveiling Developer Milestones

Ethereum’s Dynamic Advance: Unveiling Developer Milestones

January 1, 2026
Daha Fazla Görüntüle

Boost Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

BOOST USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı BOOST long veya short pozisyonu açın. MEXC'de BOOSTUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Boost (BOOST) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Boost fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BOOST/USDT
$0,001911
$0,001911$0,001911
-%7,14
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,5250
$0,5250$0,5250

-%86,87

Lighter

Lighter

LIT

$2,598
$2,598$2,598

+%2,97

ForTON

ForTON

FRT

$117,18
$117,18$117,18

+%1,73

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02605
$0,02605$0,02605

-%10,63

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001501
$0,00001501$0,00001501

+%110,81

Bitlight Labs

Bitlight Labs

LIGHT

$2,0902
$2,0902$2,0902

+%75,64

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02077
$0,02077$0,02077

+%63,28

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,000000000705
$0,000000000705$0,000000000705

+%76,25

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0471957
$0,0471957$0,0471957

+%60,17

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BOOST / USD Hesaplayıcı

Miktar

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0,001911 USD