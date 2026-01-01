Bugünkü Boost Fiyatı

Bugünkü Boost (BOOST) fiyatı $ 0,001911 olup, son 24 saatte % 7,18 değişim gösterdi. Mevcut BOOST / USD dönüşüm oranı BOOST başına $ 0,001911 şeklindedir.

Boost, şu anda piyasa değeri açısından $ 311,22K ile 2589. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 162,86M BOOST şeklindedir. Son 24 saat içinde BOOST, $ 0,00188 (en düşük) ile $ 0,002112 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,19261759528476227 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,001118856612149633 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOOST, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%21,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,24K seviyesine ulaştı.

Boost (BOOST) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2589 Piyasa Değeri $ 311,22K$ 311,22K $ 311,22K Hacim (24 Sa) $ 59,24K$ 59,24K $ 59,24K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,91M$ 1,91M $ 1,91M Dolaşım Arzı 162,86M 162,86M 162,86M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %16,28 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Boost piyasa değeri $ 311,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 59,24K. Dolaşımdaki BOOST arzı 162,86M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,91M.