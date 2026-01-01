Bugünkü BitcoinOS Fiyatı

Bugünkü BitcoinOS (BOS) fiyatı $ 0,002316 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut BOS / USD dönüşüm oranı BOS başına $ 0,002316 şeklindedir.

BitcoinOS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BOS şeklindedir. Son 24 saat içinde BOS, $ 0,002249 (en düşük) ile $ 0,002334 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOS, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde -%2,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 219,28K seviyesine ulaştı.

BitcoinOS (BOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 219,28K$ 219,28K $ 219,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,64M$ 48,64M $ 48,64M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000.000 21.000.000.000 21.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki BitcoinOS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 219,28K. Dolaşımdaki BOS arzı -- olup, toplam arzı 21000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,64M.