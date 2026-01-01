Bugünkü Hyperbot Fiyatı

Bugünkü Hyperbot (BOT) fiyatı $ 0.002698 olup, son 24 saatte % 0.66 değişim gösterdi. Mevcut BOT / USD dönüşüm oranı BOT başına $ 0.002698 şeklindedir.

Hyperbot, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BOT şeklindedir. Son 24 saat içinde BOT, $ 0.00259 (en düşük) ile $ 0.002826 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOT, son bir saatte +1.01% ve son 7 günde -19.08% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56.20K seviyesine ulaştı.

Hyperbot (BOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Hyperbot piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56.20K. Dolaşımdaki BOT arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.70M.