Bugünkü Bridgent Fiyatı

Bugünkü Bridgent (BRIDGENT) fiyatı $ 0,000015066 olup, son 24 saatte % 2,75 değişim gösterdi. Mevcut BRIDGENT / USD dönüşüm oranı BRIDGENT başına $ 0,000015066 şeklindedir.

Bridgent, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BRIDGENT şeklindedir. Son 24 saat içinde BRIDGENT, $ 0,000014732 (en düşük) ile $ 0,000016211 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRIDGENT, son bir saatte +%1,85 ve son 7 günde +%90,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 107,11K seviyesine ulaştı.

Bridgent (BRIDGENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 107,11K$ 107,11K $ 107,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 150,66K$ 150,66K $ 150,66K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 9.999.999.999 9.999.999.999 9.999.999.999 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

