Bugünkü canlı Baby Shark Universe fiyatı 0,14674 USD. BSU piyasa değeri ise 24.652.320 USD. BSU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Baby Shark Universe fiyatı 0,14674 USD. BSU piyasa değeri ise 24.652.320 USD. BSU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Baby Shark Universe Fiyatı(BSU)

1 BSU / USD Canlı Fiyatı:

$0,14674
-%1,701D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:06:14 (UTC+8)

Bugünkü Baby Shark Universe Fiyatı

Bugünkü Baby Shark Universe (BSU) fiyatı $ 0,14674 olup, son 24 saatte % 1,70 değişim gösterdi. Mevcut BSU / USD dönüşüm oranı BSU başına $ 0,14674 şeklindedir.

Baby Shark Universe, şu anda piyasa değeri açısından $ 24,65M ile 645. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 168,00M BSU şeklindedir. Son 24 saat içinde BSU, $ 0,14625 (en düşük) ile $ 0,15039 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,37631193723515616 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05070113905338495 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSU, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%1,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,60K seviyesine ulaştı.

Baby Shark Universe (BSU) Piyasa Bilgileri

No.645

$ 24,65M
$ 53,60K
$ 124,73M
168,00M
850.000.000
850.000.000
%19,76

BSC

Şu anki Baby Shark Universe piyasa değeri $ 24,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,60K. Dolaşımdaki BSU arzı 168,00M olup, toplam arzı 850000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 124,73M.

Baby Shark Universe Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,14625
24 sa Düşük
$ 0,15039
24 sa Yüksek

$ 0,14625
$ 0,15039
$ 0,37631193723515616
$ 0,05070113905338495
%0,00

-%1,70

-%1,71

-%1,71

Baby Shark Universe (BSU) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Baby Shark Universe fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0025377-%1,70
30 Gün$ -0,06357-%30,23
60 Gün$ -0,06498-%30,70
90 Gün$ -0,09764-%39,96
Bugünkü Baby Shark Universe Fiyatı Değişimi

Bugün, BSU, $ -0,0025377 (-%1,70) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Baby Shark Universe 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,06357 (-%30,23) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Baby Shark Universe 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BSU değişimi $ -0,06498 (-%30,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Baby Shark Universe 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,09764 (-%39,96) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Baby Shark Universe (BSU) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Baby Shark Universe Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Baby Shark Universe için Fiyat Tahmini

2030 için Baby Shark Universe (BSU) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BSU için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Baby Shark Universe (BSU) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Baby Shark Universe fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Baby Shark Universe varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Baby Shark Universe Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BSU varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Baby Shark Universe Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Baby Shark Universe ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de BSU satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Baby Shark Universe satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Baby Shark Universe (BSU) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Baby Shark Universe anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Baby Shark Universe (BSU) Satın Alma Kılavuzu

Baby Shark Universe ile Neler Yapabilirsiniz

Baby Shark Universe sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

Baby Shark Universe (BSU) Nedir?

Baby Shark Universe (BSU), küresel çapta tanınan Baby Shark fikri mülkiyetini (IP) kullanan, hibrit bir eğlence ve dijital varlık platformudur. Bu proje, Web2 kullanıcıları ile Web3 ekosistemi arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir. Geniş ve mevcut hayran kitlesini Web3 alanına doğal bir şekilde dâhil etmeyi amaçlayan BSU, oyunlar, NFT'ler ve metaverse gibi çeşitli dijital deneyimler aracılığıyla sürdürülebilir bir ekonomik model inşa etmeyi hedeflemektedir.

Baby Shark Universe Kaynağı

Baby Shark Universe hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Baby Shark Universe Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Baby Shark Universe Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Baby Shark Universe ne kadar olacak?
Baby Shark Universe yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Baby Shark Universe fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:06:14 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
Baby Shark Universe Öne Çıkan Haberler

Baby Shark Universe Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

BSU USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı BSU long veya short pozisyonu açın. MEXC'de BSUUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Baby Shark Universe (BSU) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Baby Shark Universe fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BSU/USDT
$0,14674
$0,14674$0,14674
-%1,71
%0,00 (USDT)

