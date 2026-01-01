Bugünkü Baby Shark Universe Fiyatı

Bugünkü Baby Shark Universe (BSU) fiyatı $ 0,14674 olup, son 24 saatte % 1,70 değişim gösterdi. Mevcut BSU / USD dönüşüm oranı BSU başına $ 0,14674 şeklindedir.

Baby Shark Universe, şu anda piyasa değeri açısından $ 24,65M ile 645. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 168,00M BSU şeklindedir. Son 24 saat içinde BSU, $ 0,14625 (en düşük) ile $ 0,15039 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,37631193723515616 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05070113905338495 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSU, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%1,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,60K seviyesine ulaştı.

Baby Shark Universe (BSU) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.645 Piyasa Değeri $ 24,65M$ 24,65M $ 24,65M Hacim (24 Sa) $ 53,60K$ 53,60K $ 53,60K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 124,73M$ 124,73M $ 124,73M Dolaşım Arzı 168,00M 168,00M 168,00M Maksimum Arz 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Toplam Arz 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Dolaşım Oranı %19,76 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Baby Shark Universe piyasa değeri $ 24,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,60K. Dolaşımdaki BSU arzı 168,00M olup, toplam arzı 850000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 124,73M.