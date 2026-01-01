Bugünkü Openverse Network Fiyatı

Bugünkü Openverse Network (BTG) fiyatı $ 6,92 olup, son 24 saatte % 19,39 değişim gösterdi. Mevcut BTG / USD dönüşüm oranı BTG başına $ 6,92 şeklindedir.

Openverse Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 13,15M ile 934. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,90M BTG şeklindedir. Son 24 saat içinde BTG, $ 5,72 (en düşük) ile $ 8,872 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 18,80127296990911 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3,477213386513058 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BTG, son bir saatte +%4,62 ve son 7 günde +%17,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 61,00K seviyesine ulaştı.

Openverse Network (BTG) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.934 Piyasa Değeri $ 13,15M$ 13,15M $ 13,15M Hacim (24 Sa) $ 61,00K$ 61,00K $ 61,00K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 138,40M$ 138,40M $ 138,40M Dolaşım Arzı 1,90M 1,90M 1,90M Maksimum Arz 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Toplam Arz 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Dolaşım Oranı %9,50 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Openverse Network piyasa değeri $ 13,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 61,00K. Dolaşımdaki BTG arzı 1,90M olup, toplam arzı 20000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 138,40M.