Coin98 Logosu

Coin98 Fiyatı(C98)

USD

Coin98 (C98) Canlı Fiyat Grafiği

$0.05431
$0.05431$0.05431
+0.87%(1D)

C98 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Coin98 (C98) mevcut fiyatı 0.05435 USD ve mevcut piyasa değeri $ 50.76M USD. C98 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Coin98 Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 659.42K USD
- Gün içindeki Coin98 fiyat değişimi +0.87%
- Dolaşımdaki arz: 933.89M USD.

MEXC'deki C98 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, C98 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

C98 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Coin98 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.0004684+0.87%
30 Gün$ -0.01505-21.69%
60 Gün$ -0.04164-43.38%
90 Gün$ -0.09655-63.99%
Bugünkü Coin98 Fiyatı Değişimi

Bugün, C98, $ +0.0004684 (+0.87%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Coin98 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.01505 (-21.69%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Coin98 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, C98 değişimi $ -0.04164 (-43.38%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Coin98 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.09655 (-63.99%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

C98 Fiyat Bilgisi

En güncel Coin98 fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.05029
$ 0.05029$ 0.05029

$ 0.05442
$ 0.05442$ 0.05442

$ 6.4344
$ 6.4344$ 6.4344

+0.92%

+0.87%

-2.93%

C98 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 50.76M
$ 50.76M$ 50.76M

$ 659.42K
$ 659.42K$ 659.42K

933.89M
933.89M 933.89M

Coin98 (C98) Nedir?

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Coin98 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- C98 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Coin98 hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Coin98 satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Coin98 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Coin98, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte C98 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Coin98 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Coin98 Fiyat Geçmişi

C98 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak C98 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Coin98 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Coin98 (C98) Satın Alma

Nasıl Coin98 satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Coin98 Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

C98 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 C98 / VND
1,393.58835
1 C98 / AUD
A$0.08696
1 C98 / GBP
0.041306
1 C98 / EUR
0.047828
1 C98 / USD
$0.05435
1 C98 / MYR
RM0.240227
1 C98 / TRY
2.068561
1 C98 / JPY
¥7.820965
1 C98 / RUB
4.5322465
1 C98 / INR
4.681709
1 C98 / IDR
Rp921.1863025
1 C98 / KRW
77.2014575
1 C98 / PHP
3.0974065
1 C98 / EGP
￡E.2.7908725
1 C98 / BRL
R$0.318491
1 C98 / CAD
C$0.0755465
1 C98 / BDT
6.6051555
1 C98 / NGN
86.820864
1 C98 / UAH
2.25009
1 C98 / VES
Bs3.85885
1 C98 / PKR
Rs15.240827
1 C98 / KZT
28.0875365
1 C98 / THB
฿1.819638
1 C98 / TWD
NT$1.7582225
1 C98 / AED
د.إ0.1994645
1 C98 / CHF
Fr0.0440235
1 C98 / HKD
HK$0.4212125
1 C98 / MAD
.د.م0.505455
1 C98 / MXN
$1.1049355

Coin98 Kaynağı

Coin98 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Coin98 Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Coin98 Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı

Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

April 11, 2025

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz

Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.

April 10, 2025

SIGN Protokolü Nedir? EthSign’in Blockchain Attestation Çözümü ve SIGN Token için Tam Kılavuz

SIGN, kullanıcıların zincir üzerinde herhangi bir bilgiyi serbestçe onaylayıp doğrulamasını sağlamak için tasarlanmış bir omni-chain onay protokolüdür. Dünyanın ilk gerçek çapraz-zincir onay çözümü olan SIGN, bireylerin ve işletmelerin iddiaların veya beyanların güvenli, doğrulanabilir onaylarını oluşturmasına olanak tanıyarak, Web3 alanında dijital güven için evrensel bir standart belirler.

April 9, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

C98
USD

1 C98 = 0.05435 USD

Al-Sat

C98USDT
$0.05435
$0.05435$0.05435
+7.64%

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti