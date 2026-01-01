Bugünkü Camp Network Fiyatı

Bugünkü Camp Network (CAMP) fiyatı $ 0,007131 olup, son 24 saatte % 0,59 değişim gösterdi. Mevcut CAMP / USD dönüşüm oranı CAMP başına $ 0,007131 şeklindedir.

Camp Network, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CAMP şeklindedir. Son 24 saat içinde CAMP, $ 0,007022 (en düşük) ile $ 0,008085 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAMP, son bir saatte -%0,48 ve son 7 günde -%3,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 740,39K seviyesine ulaştı.

Camp Network (CAMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 740,39K$ 740,39K $ 740,39K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71,31M$ 71,31M $ 71,31M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Camp Network piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 740,39K. Dolaşımdaki CAMP arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 71,31M.