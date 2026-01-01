Bugünkü CarFi Fiyatı

Bugünkü CarFi (CARFI) fiyatı $ 0,34 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CARFI / USD dönüşüm oranı CARFI başına $ 0,34 şeklindedir.

CarFi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CARFI şeklindedir. Son 24 saat içinde CARFI, $ 0,34 (en düşük) ile $ 0,349 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CARFI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%31,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 10,00 seviyesine ulaştı.

CarFi (CARFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 10,00$ 10,00 $ 10,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,00M$ 34,00M $ 34,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

