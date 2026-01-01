Bugünkü Canton Network Fiyatı

Bugünkü Canton Network (CC) fiyatı $ 0,1614 olup, son 24 saatte % 10,57 değişim gösterdi. Mevcut CC / USD dönüşüm oranı CC başına $ 0,1614 şeklindedir.

Canton Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 5,94B ile 19. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 36,83B CC şeklindedir. Son 24 saat içinde CC, $ 0,14486 (en düşük) ile $ 0,1778 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,16525013296773133 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05895180762412991 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CC, son bir saatte +%3,37 ve son 7 günde +%61,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,97M seviyesine ulaştı.

Canton Network (CC) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.19 Piyasa Değeri $ 5,94B$ 5,94B $ 5,94B Hacim (24 Sa) $ 3,97M$ 3,97M $ 3,97M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,94B$ 5,94B $ 5,94B Dolaşım Arzı 36,83B 36,83B 36,83B Maksimum Arz ---- -- Toplam Arz 36.826.922.699,8415 36.826.922.699,8415 36.826.922.699,8415 Pazar Payı %0,20 Herkese Açık Blok Zinciri CANTON

Şu anki Canton Network piyasa değeri $ 5,94B olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,97M. Dolaşımdaki CC arzı 36,83B olup, toplam arzı 36826922699.8415. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,94B.