Bugünkü Whalebit Fiyatı

Bugünkü Whalebit (CES) fiyatı $ 0,903 olup, son 24 saatte % 0,26 değişim gösterdi. Mevcut CES / USD dönüşüm oranı CES başına $ 0,903 şeklindedir.

Whalebit, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3978. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 CES şeklindedir. Son 24 saat içinde CES, $ 0,883 (en düşük) ile $ 0,913 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 11,68679398493145 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,08422316231675472 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CES, son bir saatte +%2,26 ve son 7 günde +%10,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 42,99K seviyesine ulaştı.

Whalebit (CES) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3978 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 42,99K$ 42,99K $ 42,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 381,41M$ 381,41M $ 381,41M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 422.375.579,421211 422.375.579,421211 422.375.579,421211 Toplam Arz 422.375.579,421211 422.375.579,421211 422.375.579,421211 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki Whalebit piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 42,99K. Dolaşımdaki CES arzı 0,00 olup, toplam arzı 422375579.421211. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 381,41M.