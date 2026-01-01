Bugünkü CYGNUS Fiyatı

Bugünkü CYGNUS (CGN) fiyatı $ 0,00291 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut CGN / USD dönüşüm oranı CGN başına $ 0,00291 şeklindedir.

CYGNUS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CGN şeklindedir. Son 24 saat içinde CGN, $ 0,002894 (en düşük) ile $ 0,002915 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CGN, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde -%3,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 115,03K seviyesine ulaştı.

CYGNUS (CGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 115,03K$ 115,03K $ 115,03K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,10M$ 29,10M $ 29,10M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki CYGNUS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 115,03K. Dolaşımdaki CGN arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,10M.