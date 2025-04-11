Chiliz (CHZ) Nedir?

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Chiliz yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Chiliz Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Chiliz, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CHZ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Chiliz fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Chiliz Fiyat Geçmişi

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Chiliz (CHZ) Satın Alma

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CHZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CHZ / VND ₫ 1,010.2554 1 CHZ / AUD A$ 0.06304 1 CHZ / GBP ￡ 0.029944 1 CHZ / EUR € 0.034672 1 CHZ / USD $ 0.0394 1 CHZ / MYR RM 0.174148 1 CHZ / TRY ₺ 1.499564 1 CHZ / JPY ¥ 5.660598 1 CHZ / RUB ₽ 3.29975 1 CHZ / INR ₹ 3.396674 1 CHZ / IDR Rp 667.79651 1 CHZ / KRW ₩ 56.205282 1 CHZ / PHP ₱ 2.24383 1 CHZ / EGP ￡E. 2.022008 1 CHZ / BRL R$ 0.231672 1 CHZ / CAD C$ 0.054766 1 CHZ / BDT ৳ 4.788282 1 CHZ / NGN ₦ 62.939136 1 CHZ / UAH ₴ 1.63116 1 CHZ / VES Bs 2.7974 1 CHZ / PKR Rs 11.048548 1 CHZ / KZT ₸ 20.361526 1 CHZ / THB ฿ 1.319112 1 CHZ / TWD NT$ 1.27459 1 CHZ / AED د.إ 0.144598 1 CHZ / CHF Fr 0.031914 1 CHZ / HKD HK$ 0.30535 1 CHZ / MAD .د.م 0.36642 1 CHZ / MXN $ 0.80376

Chiliz Kaynağı

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