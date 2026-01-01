Bugünkü Clash Fiyatı

Bugünkü Clash (CLASH) fiyatı $ 0,016439 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut CLASH / USD dönüşüm oranı CLASH başına $ 0,016439 şeklindedir.

Clash, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CLASH şeklindedir. Son 24 saat içinde CLASH, $ 0,016298 (en düşük) ile $ 0,016765 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLASH, son bir saatte -%1,93 ve son 7 günde -%7,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,11K seviyesine ulaştı.

Clash (CLASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,11K$ 55,11K $ 55,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Clash piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,11K. Dolaşımdaki CLASH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.