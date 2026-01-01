Bugünkü Yei Finance Fiyatı

Bugünkü Yei Finance (CLO) fiyatı $ 0,43574 olup, son 24 saatte % 13,24 değişim gösterdi. Mevcut CLO / USD dönüşüm oranı CLO başına $ 0,43574 şeklindedir.

Yei Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 56,25M ile 416. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 129,10M CLO şeklindedir. Son 24 saat içinde CLO, $ 0,38372 (en düşük) ile $ 0,44607 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,8181801424739548 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,1461711757322115 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLO, son bir saatte +%1,68 ve son 7 günde +%76,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 435,86K seviyesine ulaştı.

Yei Finance (CLO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.416 Piyasa Değeri $ 56,25M$ 56,25M $ 56,25M Hacim (24 Sa) $ 435,86K$ 435,86K $ 435,86K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 435,74M$ 435,74M $ 435,74M Dolaşım Arzı 129,10M 129,10M 129,10M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 999.999.998,3 999.999.998,3 999.999.998,3 Dolaşım Oranı %12,91 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

