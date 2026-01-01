Bugünkü ChainOpera AI Fiyatı

Bugünkü ChainOpera AI (COAI) fiyatı $ 0,4112 olup, son 24 saatte % 0,50 değişim gösterdi. Mevcut COAI / USD dönüşüm oranı COAI başına $ 0,4112 şeklindedir.

ChainOpera AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- COAI şeklindedir. Son 24 saat içinde COAI, $ 0,39 (en düşük) ile $ 0,4216 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COAI, son bir saatte +%0,95 ve son 7 günde +%11,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 247,02K seviyesine ulaştı.

ChainOpera AI (COAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 247,02K$ 247,02K $ 247,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 411,20M$ 411,20M $ 411,20M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki ChainOpera AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 247,02K. Dolaşımdaki COAI arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 411,20M.