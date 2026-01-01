Bugünkü CoinDepo Fiyatı

Bugünkü CoinDepo (COINDEPO) fiyatı $ 0,07374 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut COINDEPO / USD dönüşüm oranı COINDEPO başına $ 0,07374 şeklindedir.

CoinDepo, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3756. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 COINDEPO şeklindedir. Son 24 saat içinde COINDEPO, $ 0,07294 (en düşük) ile $ 0,07452 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0988724198446504 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00224653570457153 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COINDEPO, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde +%0,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 139,55K seviyesine ulaştı.

CoinDepo (COINDEPO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3756 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 139,55K$ 139,55K $ 139,55K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 73,74M$ 73,74M $ 73,74M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki CoinDepo piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 139,55K. Dolaşımdaki COINDEPO arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 73,74M.