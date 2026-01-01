Bugünkü Coinbase Fiyatı

Bugünkü Coinbase (COINON) fiyatı $ 226,41 olup, son 24 saatte % 1,31 değişim gösterdi. Mevcut COINON / USD dönüşüm oranı COINON başına $ 226,41 şeklindedir.

Coinbase, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,18M ile 1963. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,23K COINON şeklindedir. Son 24 saat içinde COINON, $ 225,58 (en düşük) ile $ 232,78 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 398,53963644307055 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 224,8692783126179 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COINON, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%5,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 106,08K seviyesine ulaştı.

Coinbase (COINON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1963 Piyasa Değeri $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Hacim (24 Sa) $ 106,08K$ 106,08K $ 106,08K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Dolaşım Arzı 5,23K 5,23K 5,23K Toplam Arz 5.228,81345535 5.228,81345535 5.228,81345535 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Coinbase piyasa değeri $ 1,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 106,08K. Dolaşımdaki COINON arzı 5,23K olup, toplam arzı 5228.81345535. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,18M.