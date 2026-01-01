Bugünkü Cointel Fiyatı

Bugünkü Cointel (COLS) fiyatı $ 0,01369 olup, son 24 saatte % 2,83 değişim gösterdi. Mevcut COLS / USD dönüşüm oranı COLS başına $ 0,01369 şeklindedir.

Cointel, şu anda piyasa değeri açısından $ 7,75M ile 1117. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 566,35M COLS şeklindedir. Son 24 saat içinde COLS, $ 0,0135 (en düşük) ile $ 0,01412 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,041637001905749906 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,012441774955228914 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COLS, son bir saatte +%1,25 ve son 7 günde -%3,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 127,84K seviyesine ulaştı.

Cointel (COLS) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1117 Piyasa Değeri $ 7,75M Hacim (24 Sa) $ 127,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 136,90M Dolaşım Arzı 566,35M Maksimum Arz 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %5,66 Herkese Açık Blok Zinciri AVAX_CCHAIN

