Bugünkü Common Protocol Fiyatı

Bugünkü Common Protocol (COMMON) fiyatı $ 0,003246 olup, son 24 saatte % 3,80 değişim gösterdi. Mevcut COMMON / USD dönüşüm oranı COMMON başına $ 0,003246 şeklindedir.

Common Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 7,58M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,34B COMMON şeklindedir. Son 24 saat içinde COMMON, $ 0,003025 (en düşük) ile $ 0,003365 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COMMON, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde +%3,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,57K seviyesine ulaştı.

Common Protocol (COMMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,58M$ 7,58M $ 7,58M Hacim (24 Sa) $ 56,57K$ 56,57K $ 56,57K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,31M$ 40,31M $ 40,31M Dolaşım Arzı 2,34B 2,34B 2,34B Maksimum Arz 12.418.259.242 12.418.259.242 12.418.259.242 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %18,81 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Common Protocol piyasa değeri $ 7,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,57K. Dolaşımdaki COMMON arzı 2,34B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,31M.