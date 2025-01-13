Cookie DAO (COOKIE) Nedir?

Cookie DAO, en büyük yapay zekâ ajansları endeksi ve yapay zekâ ile insanlar için bir veri katmanıdır. Kripto paranın ilk YZ Ajansları endeksi olan cookie.fun'ı yaratarak yatırımcılara ve trader'lara YZ ajansları piyasası hakkında üst düzey bir genel bakış sunmuştur. Bilinçli ve hedefli yatırımlara olanak tanıyan veriler sağlayarak yüzlerce yeni yapay zekâ ajansına körü körüne yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Gerçek zamanlı analizler, yatırımcıların yatırım yapmak veya gerçek zamanlı olarak piyasa ve hassasiyet değişimlerini tespit etmek için en umut verici ajansları lazerle seçmeleri için güçlü karar vermeyi daha kolay ve daha güvenli hâle getirir. 7 TB'lık canlı veri akışına dayanan Cookie DAO, yapay zekâ ajansları odaklı gerçeklik için birincil altyapıyı oluşturuyor. Cookie DAO, tüm YZ ajanslarının canlı verilerini toplayan ve endeksleyen, bunları insan ve YZ dostu formatlarda (endeks gösterge tabloları ve ajans API'leri) sunan piyasadaki ilk projedir. Cookie DAO, artan miktarda YZ ajansı verisini toplamaya ve endekslemeye devam edeceğini garanti eden $COOKIE token tarafından desteklenmektedir. Cookie.fun dizininin token kapılı bölümlerine erişim sağlayan bir fayda tokenidir ve Cookie DAO API'lerine bağlanan ajanslar için gereklidir.

Cookie DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Cookie DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Cookie DAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Cookie DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte COOKIE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Cookie DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Cookie DAO Fiyat Geçmişi

COOKIE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak COOKIE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Cookie DAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Cookie DAO (COOKIE) Satın Alma

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Cookie DAO Kaynağı

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