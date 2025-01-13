Cookie DAO Fiyatı(COOKIE)
Bugün için Cookie DAO (COOKIE) mevcut fiyatı 0.41971 USD ve mevcut piyasa değeri $ 134.92M USD. COOKIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Cookie DAO Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.49M USD
- Gün içindeki Cookie DAO fiyat değişimi -16.75%
- Dolaşımdaki arz: 321.45M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Cookie DAO fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0844462
|-16.75%
|30 Gün
|$ +0.34228
|+442.05%
|60 Gün
|$ +0.39776
|+1,812.11%
|90 Gün
|$ +0.39683
|+1,734.39%
En güncel Cookie DAO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-1.17%
-16.75%
-26.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cookie DAO, en büyük yapay zekâ ajansları endeksi ve yapay zekâ ile insanlar için bir veri katmanıdır. Kripto paranın ilk YZ Ajansları endeksi olan cookie.fun'ı yaratarak yatırımcılara ve trader'lara YZ ajansları piyasası hakkında üst düzey bir genel bakış sunmuştur. Bilinçli ve hedefli yatırımlara olanak tanıyan veriler sağlayarak yüzlerce yeni yapay zekâ ajansına körü körüne yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Gerçek zamanlı analizler, yatırımcıların yatırım yapmak veya gerçek zamanlı olarak piyasa ve hassasiyet değişimlerini tespit etmek için en umut verici ajansları lazerle seçmeleri için güçlü karar vermeyi daha kolay ve daha güvenli hâle getirir. 7 TB'lık canlı veri akışına dayanan Cookie DAO, yapay zekâ ajansları odaklı gerçeklik için birincil altyapıyı oluşturuyor. Cookie DAO, tüm YZ ajanslarının canlı verilerini toplayan ve endeksleyen, bunları insan ve YZ dostu formatlarda (endeks gösterge tabloları ve ajans API'leri) sunan piyasadaki ilk projedir. Cookie DAO, artan miktarda YZ ajansı verisini toplamaya ve endekslemeye devam edeceğini garanti eden $COOKIE token tarafından desteklenmektedir. Cookie.fun dizininin token kapılı bölümlerine erişim sağlayan bir fayda tokenidir ve Cookie DAO API'lerine bağlanan ajanslar için gereklidir.
Cookie DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Cookie DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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1 COOKIE = 0.41971 USD