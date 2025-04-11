Core DAO (CORE) Nedir?

Core, EVM Uyumlu bir L1 zinciridir. Yetkilendirilmiş BTC madenciliği karması ve yetkilendirilmiş Proof of Stake kombinasyonunu kullanarak ağı koruyan "Satoshi Plus" adlı yeni fikir birliği mekanizması tarafından güvence altına alınmıştır. Core, Bitcoin'in merkeziyetsiz olması ve güvenliği ile bir EVM zincirinin oluşturulabilirliğini sağlar. Blok zincirinin üçlü çelişkisini çözer.

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Core DAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Core DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CORE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Core DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Core DAO Fiyat Geçmişi

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Core DAO (CORE) Satın Alma

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CORE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CORE / VND ₫ 13,787.1657 1 CORE / AUD A$ 0.86032 1 CORE / GBP ￡ 0.408652 1 CORE / EUR € 0.473176 1 CORE / USD $ 0.5377 1 CORE / MYR RM 2.376634 1 CORE / TRY ₺ 20.464862 1 CORE / JPY ¥ 77.353522 1 CORE / RUB ₽ 44.833426 1 CORE / INR ₹ 46.322855 1 CORE / IDR Rp 9,113.557955 1 CORE / KRW ₩ 763.775965 1 CORE / PHP ₱ 30.643523 1 CORE / EGP ￡E. 27.610895 1 CORE / BRL R$ 3.156299 1 CORE / CAD C$ 0.747403 1 CORE / BDT ৳ 65.346681 1 CORE / NGN ₦ 858.943488 1 CORE / UAH ₴ 22.26078 1 CORE / VES Bs 38.1767 1 CORE / PKR Rs 150.781834 1 CORE / KZT ₸ 277.877983 1 CORE / THB ฿ 18.002196 1 CORE / TWD NT$ 17.394595 1 CORE / AED د.إ 1.973359 1 CORE / CHF Fr 0.435537 1 CORE / HKD HK$ 4.167175 1 CORE / MAD .د.م 5.00061 1 CORE / MXN $ 10.931441

Core DAO Kaynağı

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