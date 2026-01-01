Bugünkü Coral Finance Fiyatı

Bugünkü Coral Finance (CORL) fiyatı $ 0,002094 olup, son 24 saatte % 7,93 değişim gösterdi. Mevcut CORL / USD dönüşüm oranı CORL başına $ 0,002094 şeklindedir.

Coral Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 486,56K ile 2365. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 232,36M CORL şeklindedir. Son 24 saat içinde CORL, $ 0,002059 (en düşük) ile $ 0,002295 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,14750342087279608 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002023809095920165 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CORL, son bir saatte -%1,46 ve son 7 günde -%11,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,23K seviyesine ulaştı.

Coral Finance (CORL) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2365 Piyasa Değeri $ 486,56K$ 486,56K $ 486,56K Hacim (24 Sa) $ 56,23K$ 56,23K $ 56,23K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,09M$ 2,09M $ 2,09M Dolaşım Arzı 232,36M 232,36M 232,36M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %23,23 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Coral Finance piyasa değeri $ 486,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,23K. Dolaşımdaki CORL arzı 232,36M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,09M.