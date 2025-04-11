Creo Engine Logosu

Creo Engine Fiyatı(CREO)

USD

Creo Engine (CREO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.008552
$0.008552$0.008552
+0.67%(1D)

CREO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Creo Engine (CREO) mevcut fiyatı 0.008552 USD ve mevcut piyasa değeri $ 3.42M USD. CREO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Creo Engine Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.63K USD
- Gün içindeki Creo Engine fiyat değişimi +0.67%
- Dolaşımdaki arz: 400.03M USD.

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CREO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Creo Engine fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.000056917+0.67%
30 Gün$ -0.0024883-22.54%
60 Gün$ -0.0034465-28.73%
90 Gün$ -0.0211737-71.24%
Bugünkü Creo Engine Fiyatı Değişimi

Bugün, CREO, $ +0.000056917 (+0.67%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Creo Engine 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.0024883 (-22.54%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Creo Engine 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CREO değişimi $ -0.0034465 (-28.73%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Creo Engine 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.0211737 (-71.24%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CREO Fiyat Bilgisi

En güncel Creo Engine fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082

$ 0.0086
$ 0.0086$ 0.0086

$ 0.2055527
$ 0.2055527$ 0.2055527

+0.67%

+0.67%

-7.70%

CREO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K

400.03M
400.03M 400.03M

Creo Engine (CREO) Nedir?

"Creo Engine, Steam mağazasının oyun kütüphanesini dağıtma yöntemine benzer şekilde, dünya çapındaki oyun geliştiricilerine oyunlarını piyasaya sürmelerine adanmış oyun blok zinciri platformudur, biz platforma 'Creoverse' adını verdik. Creo Engine, Creoverse'ün yanı sıra oyuncularına en iyi oyun deneyimini sunmayı amaçlayan oyun geliştiricisi olarak da hizmet verir, oyunlar şirket içi stüdyomuz 'Nomina Games' aracılığıyla geliştirilmektedir. Creo Engine Ekosistemi altındaki tüm oyunlar, Değiştirilebilir Varlıklar özelliği aracılığıyla birbirine bağlanır. Platform, geliştiricilerin oyunlarını platformumuza dahil etmeden kullanmaları için kendine özgü geliştirme araçlarına sahiptir. Creo Engine ayrıca her seviyedeki oyuncuya pazar ve burs programı oluşturur."

Creo Engine, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Creo Engine yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Creo Engine Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Creo Engine, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CREO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Creo Engine fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Creo Engine Fiyat Geçmişi

CREO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CREO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Creo Engine fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Creo Engine (CREO) Satın Alma

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CREO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CREO / VND
219.281832
1 CREO / AUD
A$0.0136832
1 CREO / GBP
0.00649952
1 CREO / EUR
0.00752576
1 CREO / USD
$0.008552
1 CREO / MYR
RM0.03779984
1 CREO / TRY
0.32548912
1 CREO / JPY
¥1.22832376
1 CREO / RUB
0.71623
1 CREO / INR
0.73684032
1 CREO / IDR
Rp144.9491308
1 CREO / KRW
12.1476884
1 CREO / PHP
0.48712192
1 CREO / EGP
￡E.0.43888864
1 CREO / BRL
R$0.05020024
1 CREO / CAD
C$0.01188728
1 CREO / BDT
1.03932456
1 CREO / NGN
13.66130688
1 CREO / UAH
0.3540528
1 CREO / VES
Bs0.607192
1 CREO / PKR
Rs2.39815184
1 CREO / KZT
4.41958808
1 CREO / THB
฿0.28632096
1 CREO / TWD
NT$0.27648616
1 CREO / AED
د.إ0.03138584
1 CREO / CHF
Fr0.00692712
1 CREO / HKD
HK$0.066278
1 CREO / MAD
.د.م0.0795336
1 CREO / MXN
$0.17411872

Creo Engine Kaynağı

Creo Engine hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Creo Engine Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

CREO
USD

1 CREO = 0.008552 USD

Al-Sat

CREOUSDT
$0.008552
$0.008552$0.008552
+0.47%

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