Bugünkü Crepe Fiyatı

Bugünkü Crepe (CREPE1) fiyatı $ 0,000018642 olup, son 24 saatte % 6,96 değişim gösterdi. Mevcut CREPE1 / USD dönüşüm oranı CREPE1 başına $ 0,000018642 şeklindedir.

Crepe, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CREPE1 şeklindedir. Son 24 saat içinde CREPE1, $ 0,00001651 (en düşük) ile $ 0,000019 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CREPE1, son bir saatte +%1,66 ve son 7 günde -%18,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 67,37K seviyesine ulaştı.

Crepe (CREPE1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 67,37K$ 67,37K $ 67,37K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Crepe piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 67,37K. Dolaşımdaki CREPE1 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.