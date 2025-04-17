CRETA (CRETA) Nedir?

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, CRETA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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CRETA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, CRETA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CRETA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen CRETA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

CRETA Fiyat Geçmişi

CRETA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CRETA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen CRETA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

CRETA (CRETA) Satın Alma

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CRETA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CRETA / VND ₫ 201.076722 1 CRETA / AUD A$ 0.01223352 1 CRETA / GBP ￡ 0.0058815 1 CRETA / EUR € 0.00682254 1 CRETA / USD $ 0.007842 1 CRETA / MYR RM 0.0345048 1 CRETA / TRY ₺ 0.29807442 1 CRETA / JPY ¥ 1.11654396 1 CRETA / RUB ₽ 0.64437714 1 CRETA / INR ₹ 0.66954996 1 CRETA / IDR Rp 132.9152343 1 CRETA / KRW ₩ 11.12332806 1 CRETA / PHP ₱ 0.44456298 1 CRETA / EGP ￡E. 0.40088304 1 CRETA / BRL R$ 0.0454836 1 CRETA / CAD C$ 0.01082196 1 CRETA / BDT ৳ 0.95225406 1 CRETA / NGN ₦ 12.56727552 1 CRETA / UAH ₴ 0.32371776 1 CRETA / VES Bs 0.556782 1 CRETA / PKR Rs 2.19905364 1 CRETA / KZT ₸ 4.10356176 1 CRETA / THB ฿ 0.2615307 1 CRETA / TWD NT$ 0.25502184 1 CRETA / AED د.إ 0.02878014 1 CRETA / CHF Fr 0.00635202 1 CRETA / HKD HK$ 0.06085392 1 CRETA / MAD .د.م 0.07261692 1 CRETA / MXN $ 0.15456582

CRETA Kaynağı

CRETA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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