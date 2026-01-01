Bugünkü Cisco Systems Fiyatı

Bugünkü Cisco Systems (CSCOON) fiyatı $ 77,44 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut CSCOON / USD dönüşüm oranı CSCOON başına $ 77,44 şeklindedir.

Cisco Systems, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,93M ile 1717. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 24,95K CSCOON şeklindedir. Son 24 saat içinde CSCOON, $ 77,23 (en düşük) ile $ 78,15 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 81,37117962890242 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 66,14352617950215 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CSCOON, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%1,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,12K seviyesine ulaştı.

Cisco Systems (CSCOON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1717 Piyasa Değeri $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Hacim (24 Sa) $ 59,12K$ 59,12K $ 59,12K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Dolaşım Arzı 24,95K 24,95K 24,95K Toplam Arz 24.950,49446158 24.950,49446158 24.950,49446158 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Cisco Systems piyasa değeri $ 1,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 59,12K. Dolaşımdaki CSCOON arzı 24,95K olup, toplam arzı 24950.49446158. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,93M.