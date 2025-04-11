CertiK (CTK) Nedir?

CertiK Chain is a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain built with the Cosmos SDK. It aims to act as the basis where blockchain infrastructure and decentralized applications can be built securely.

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CertiK Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, CertiK, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CTK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen CertiK fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

CertiK Fiyat Geçmişi

CTK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CTK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen CertiK fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

CertiK (CTK) Satın Alma

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CTK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CTK / VND ₫ 8,335.8891 1 CTK / AUD A$ 0.52016 1 CTK / GBP ￡ 0.247076 1 CTK / EUR € 0.286088 1 CTK / USD $ 0.3251 1 CTK / MYR RM 1.436942 1 CTK / TRY ₺ 12.373306 1 CTK / JPY ¥ 46.768886 1 CTK / RUB ₽ 27.106838 1 CTK / INR ₹ 28.007365 1 CTK / IDR Rp 5,510.168665 1 CTK / KRW ₩ 461.788295 1 CTK / PHP ₱ 18.5307 1 CTK / EGP ￡E. 16.693885 1 CTK / BRL R$ 1.908337 1 CTK / CAD C$ 0.451889 1 CTK / BDT ৳ 39.509403 1 CTK / NGN ₦ 519.327744 1 CTK / UAH ₴ 13.45914 1 CTK / VES Bs 23.0821 1 CTK / PKR Rs 91.164542 1 CTK / KZT ₸ 168.008429 1 CTK / THB ฿ 10.877846 1 CTK / TWD NT$ 10.516985 1 CTK / AED د.إ 1.193117 1 CTK / CHF Fr 0.263331 1 CTK / HKD HK$ 2.519525 1 CTK / MAD .د.م 3.02343 1 CTK / MXN $ 6.609283

CertiK Kaynağı

CertiK hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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