Convex Finance Logosu

Convex Finance Fiyatı(CVX)

USD

Convex Finance (CVX) Canlı Fiyat Grafiği

$2.202
$2.202$2.202
0.00%(1D)

CVX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Convex Finance (CVX) mevcut fiyatı 2.202 USD ve mevcut piyasa değeri $ 212.30M USD. CVX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Convex Finance Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.95M USD
- Gün içindeki Convex Finance fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 96.41M USD.

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CVX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Convex Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ +0.392+21.65%
60 Gün$ +0.01+0.45%
90 Gün$ -1.865-45.86%
Bugünkü Convex Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, CVX, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Convex Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.392 (+21.65%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Convex Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CVX değişimi $ +0.01 (+0.45%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Convex Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1.865 (-45.86%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CVX Fiyat Bilgisi

En güncel Convex Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1.792
$ 1.792$ 1.792

$ 2.243
$ 2.243$ 2.243

$ 62.51
$ 62.51$ 62.51

+1.94%

0.00%

+6.27%

CVX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 212.30M
$ 212.30M$ 212.30M

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

96.41M
96.41M 96.41M

Convex Finance (CVX) Nedir?

Convex, Curve.fi likidite sağlayıcılarının, CRV'yi kendilerini kilitlemeden işlem ücretleri kazanmalarına ve artırılmış CRV talep etmelerine olanak tanır. Likidite sağlayıcıları, minimum çabayla artırılmış CRV ve likidite madenciliği ödülleri alabilir.

Convex Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Convex Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CVX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Convex Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Convex Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CVX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Convex Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Convex Finance Fiyat Geçmişi

CVX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CVX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Convex Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Convex Finance (CVX) Satın Alma

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CVX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CVX / VND
56,461.482
1 CVX / AUD
A$3.5232
1 CVX / GBP
1.67352
1 CVX / EUR
1.93776
1 CVX / USD
$2.202
1 CVX / MYR
RM9.73284
1 CVX / TRY
83.80812
1 CVX / JPY
¥316.27326
1 CVX / RUB
184.4175
1 CVX / INR
189.72432
1 CVX / IDR
Rp37,322.0283
1 CVX / KRW
3,127.8309
1 CVX / PHP
125.42592
1 CVX / EGP
￡E.113.00664
1 CVX / BRL
R$12.92574
1 CVX / CAD
C$3.06078
1 CVX / BDT
267.60906
1 CVX / NGN
3,517.56288
1 CVX / UAH
91.1628
1 CVX / VES
Bs156.342
1 CVX / PKR
Rs617.48484
1 CVX / KZT
1,137.97158
1 CVX / THB
฿73.72296
1 CVX / TWD
NT$71.19066
1 CVX / AED
د.إ8.08134
1 CVX / CHF
Fr1.78362
1 CVX / HKD
HK$17.0655
1 CVX / MAD
.د.م20.4786
1 CVX / MXN
$44.83272

Convex Finance Kaynağı

Convex Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Convex Finance Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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CVX
USD

1 CVX = 2.202 USD

Al-Sat

CVXUSDT
$2.202
$2.202$2.202
+21.65%

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