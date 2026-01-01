Bugünkü Cypher Fiyatı

Bugünkü Cypher (CYPR) fiyatı $ 0,03374 olup, son 24 saatte % 2,54 değişim gösterdi. Mevcut CYPR / USD dönüşüm oranı CYPR başına $ 0,03374 şeklindedir.

Cypher, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,20M ile 1501. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 94,83M CYPR şeklindedir. Son 24 saat içinde CYPR, $ 0,03072 (en düşük) ile $ 0,03688 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,4680578929249782 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,028705042947441254 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CYPR, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde -%16,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,53K seviyesine ulaştı.

Cypher (CYPR) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1501 Piyasa Değeri $ 3,20M$ 3,20M $ 3,20M Hacim (24 Sa) $ 57,53K$ 57,53K $ 57,53K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,74M$ 33,74M $ 33,74M Dolaşım Arzı 94,83M 94,83M 94,83M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %9,48 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Cypher piyasa değeri $ 3,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,53K. Dolaşımdaki CYPR arzı 94,83M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,74M.