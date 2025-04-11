DAI (DAI) Nedir?

Dai, merkezi olmayan finansın (DeFi) altyapısı olan MakerDAO tarafından geliştirilen ve yönetilen Ethereum'daki en büyük merkezi olmayan sabit paradır. Dai, zincirdeki varlıkların tam ipoteğiyle verilir ve 1:1 ABD doları, 1Dai=1 ABD doları ile sabitlenir. Bireyler ve işletmeler, Dai'yi takas ederek veya ipotek yoluyla Dai'yi ödünç alarak güvenli liman varlıkları ve likidite elde edebilirler. Dai halihazırda ipotek kredilerinde, marj işlemlerinde, uluslararası transferlerde ve tedarik zinciri finansmanında uygulanmıştır.

DAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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DAI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DAI Fiyat Geçmişi

DAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DAI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DAI (DAI) Satın Alma

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DAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DAI / VND ₫ 25,658.9487 1 DAI / AUD A$ 1.591113 1 DAI / GBP ￡ 0.760532 1 DAI / EUR € 0.880616 1 DAI / USD $ 1.0007 1 DAI / MYR RM 4.423094 1 DAI / TRY ₺ 38.066628 1 DAI / JPY ¥ 143.90066 1 DAI / RUB ₽ 83.308275 1 DAI / INR ₹ 86.16027 1 DAI / IDR Rp 16,961.014405 1 DAI / KRW ₩ 1,421.444315 1 DAI / PHP ₱ 57.0399 1 DAI / EGP ￡E. 51.365931 1 DAI / BRL R$ 5.884116 1 DAI / CAD C$ 1.390973 1 DAI / BDT ৳ 121.615071 1 DAI / NGN ₦ 1,598.558208 1 DAI / UAH ₴ 41.42898 1 DAI / VES Bs 71.0497 1 DAI / PKR Rs 280.616294 1 DAI / KZT ₸ 517.151753 1 DAI / THB ฿ 33.503436 1 DAI / TWD NT$ 32.352631 1 DAI / AED د.إ 3.672569 1 DAI / CHF Fr 0.810567 1 DAI / HKD HK$ 7.755425 1 DAI / MAD .د.م 9.30651 1 DAI / MXN $ 20.364245

DAI Kaynağı

DAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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