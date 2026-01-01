Bugünkü DANGNN DAYA COIN Fiyatı

Bugünkü DANGNN DAYA COIN (DANGNN) fiyatı $ 0,00003678 olup, son 24 saatte % 2,08 değişim gösterdi. Mevcut DANGNN / USD dönüşüm oranı DANGNN başına $ 0,00003678 şeklindedir.

DANGNN DAYA COIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 DANGNN şeklindedir. Son 24 saat içinde DANGNN, $ 0,00003544 (en düşük) ile $ 0,00003688 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DANGNN, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%6,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 52,28K seviyesine ulaştı.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 52,28K$ 52,28K $ 52,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 367,80K$ 367,80K $ 367,80K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri DGC

