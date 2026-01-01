Bugünkü Datasoul Fiyatı

Bugünkü Datasoul (DATASOUL) fiyatı $ 0,0000000010107 olup, son 24 saatte % 16,11 değişim gösterdi. Mevcut DATASOUL / USD dönüşüm oranı DATASOUL başına $ 0,0000000010107 şeklindedir.

Datasoul, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DATASOUL şeklindedir. Son 24 saat içinde DATASOUL, $ 0,0000000007963 (en düşük) ile $ 0,0000000011022 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DATASOUL, son bir saatte +%1,30 ve son 7 günde +%132,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 628,04K seviyesine ulaştı.

Datasoul (DATASOUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 628,04K$ 628,04K $ 628,04K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 202,14$ 202,14 $ 202,14 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 200.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Datasoul piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 628,04K. Dolaşımdaki DATASOUL arzı -- olup, toplam arzı 200000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 202,14.