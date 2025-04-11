Decred (DCR) Nedir?

Decred, topluluk temelli bir yönetişim sistemini içeren açık, ilerici ve kendi kendini finanse eden bir platform sistemidir. Özünde, daha sağlam bir fikir birliği kavramı oluşturmak için PoW madencileri ve PoS seçmenleri arasında bir denge kurmayı amaçlayan hibrit bir çalışma kanıtı (PoW/PoS) konsensüs sistemi vardır.

Decred, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Decred yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Decred Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Decred, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DCR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Decred fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Decred Fiyat Geçmişi

DCR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DCR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Decred fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Decred (DCR) Satın Alma

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DCR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DCR / VND ₫ 327,512.493 1 DCR / AUD A$ 20.4368 1 DCR / GBP ￡ 9.70748 1 DCR / EUR € 11.24024 1 DCR / USD $ 12.773 1 DCR / MYR RM 56.45666 1 DCR / TRY ₺ 486.14038 1 DCR / JPY ¥ 1,837.52378 1 DCR / RUB ₽ 1,065.01274 1 DCR / INR ₹ 1,100.39395 1 DCR / IDR Rp 216,491.49295 1 DCR / KRW ₩ 18,143.40785 1 DCR / PHP ₱ 728.061 1 DCR / EGP ￡E. 655.89355 1 DCR / BRL R$ 74.97751 1 DCR / CAD C$ 17.75447 1 DCR / BDT ৳ 1,552.30269 1 DCR / NGN ₦ 20,404.10112 1 DCR / UAH ₴ 528.8022 1 DCR / VES Bs 906.883 1 DCR / PKR Rs 3,581.80466 1 DCR / KZT ₸ 6,600.95867 1 DCR / THB ฿ 427.38458 1 DCR / TWD NT$ 413.20655 1 DCR / AED د.إ 46.87691 1 DCR / CHF Fr 10.34613 1 DCR / HKD HK$ 98.99075 1 DCR / MAD .د.م 118.7889 1 DCR / MXN $ 259.93055

Decred Kaynağı

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