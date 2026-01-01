Bugünkü Defactor Fiyatı

Bugünkü Defactor (DEFACTOR) fiyatı $ 0,01103 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut DEFACTOR / USD dönüşüm oranı DEFACTOR başına $ 0,01103 şeklindedir.

Defactor, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DEFACTOR şeklindedir. Son 24 saat içinde DEFACTOR, $ 0,011 (en düşük) ile $ 0,01134 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEFACTOR, son bir saatte -%0,37 ve son 7 günde -%3,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 63,29K seviyesine ulaştı.

Defactor (DEFACTOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 63,29K$ 63,29K $ 63,29K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Defactor piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 63,29K. Dolaşımdaki DEFACTOR arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.